POL-S: Mutmaßlichen Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (07.12.2021) gegen 19.30 Uhr einen 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Bereich des Vaihinger Markts an mehreren Gebäuden und einem Baustellenfahrzeug Graffitis angebracht haben soll. Eine aufmerksame Passantin beobachtete den Mann, wie er im Bereich des Rathausplatzes Graffitis sprühte und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich entfernt, konnte jedoch aufgrund der Täterbeschreibung kurze Zeit später im Stadtpark von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden. Der 18-Jährige hatte noch schwarze Farbe an seinen Händen. An der Kontrollörtlichkeit konnte zudem in einem Mülleimer eine Sprühdose mit schwarzer Farbe sichergestellt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er muss nun unter anderem auch mit Schadensersatzforderungen rechnen.

