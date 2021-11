Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person -Hilden- 2111038

Mettmann (ots)

Am 06.11.21, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Walder Straße in Hilden ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 36-jährige Erkratherin befuhr mit ihrem Pedelec die Walder Straße in Hilden. In Höhe des Krankenhauses fuhr sie auf dem Gehweg, der stark mit Laub bedeckt war. Sie rutschte mit ihrem Fahrzeug auf dem Laub weg, konnte sich nicht mehr halten und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben musste.

