Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alpenrod - Unfallverursacher flüchtet nach seitlichem Zusammenstoß

Hachenburg (ots)

Am 29.06.2021, 17:25 Uhr, kam es zwischen den Ortslagen Alpenrod und Nistertal, L 281, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hiernach befuhr der 69-jährige Geschädigte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit dem Omnibus die L 281 in Richtung Nistertal. Aufgrund bislang nicht bekannter Ursache überfuhr der entgegenkommende Pkw die mittlere Leitlinie und touchierte in diesem Zusammenhang mit dem linken Außenspiegel die komplette linke Fahrzeugseite des Omnibusses. Der derzeitig unbekannte Fahrzeugführer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Alpenrod. Die Sachschadenshöhe des Omnibusses wird auf zirka 500EUR geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder unter per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell