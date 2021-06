Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugbrand in Nassau

Nassau (ots)

Am 30.06.2021 wurde gegen 01:14 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Kirchstraße, Nassau gemeldet. Trotz umgehender Alarmierung der Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des PKW nicht mehr verhindert werden. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Der PKW wurde komplett zerstört, Gebäudeschaden entstand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

