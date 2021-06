Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallverursacher nach Kollision mit Außenspiegel geflüchtet

Hachenburg (ots)

Am 29.06.2021, ereignete sich in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr, in Hachenburg, Steinweg, eine Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte der 54-jährige Geschädigte aus der VG Hachenburg seinen Pkw VW im Steinweg am rechten Fahrbahnrand. Nach der Rückkehr des Geschädigten stellte dieser eine Beschädigung des linken Außenspiegel fest. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte den geparkten Pkw des Geschädigten beim Vorbeifahren touchiert haben. Die Schadenshöhe wird auf zirka 500EUR beziffert. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email unter: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell