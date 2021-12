Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.12.2021) einen 24 Jahre alten Mann am Rotebühlplatz festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 18.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle aufgrund einer nicht getragenen Mund-Nasen-Bedeckung. Bei einer Durchsuchung nach Ausweisdokumenten entdeckten die Beamten zunächst einen Joint sowie im weiteren Verlauf mehrere Plomben Kokain. Der 24-Jährige, der sowohl die griechische als auch die türkische Staatsangehörigkeit hat, wird im Laufe des Mittwochs (08.12.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell