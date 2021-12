Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagabend (07.12.2021) in der Pfefferstraße die Handtasche einer 63 Jahre alten Frau geraubt. Die 63-Jährige stieg gegen 21.45 Uhr an der Bushaltestelle Heumaden Schule aus und ging in Richtung der Bildäckerstraße davon. Hierbei bemerkte sie, dass ihr zwei Männer folgten. In der Pfefferstraße packte sie einer der Männer unvermittelt an ihrer Schulter und zog sie zu Boden. Anschließend riss er ihr die Handtasche vom Handgelenk. Beide Männer flüchteten anschließend zurück in Richtung der Bildäckerstraße. Die 63-Jährige blieb unverletzt. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel, ein Smartphone sowie diverse persönliche Dokumente der Frau. Die Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt und rund 165 Zentimeter groß sein sowie eine schmächtige Statur haben. Beide trugen Jeanshosen. Einer war mit einer blauen dünnen Jacke bekleidet, der andere hatte eine Jacke mit gelb-beige-weißen Flecken an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell