Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - In der Bernhard-Letterhaus-Straße versuchten Einbrecher am 13.01.2022, zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr, die Zugangstür zu Geschäftsräumen aufzuhebeln. Am 15.01.2022, um 17:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Meckelstraße ein. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. In der Erbschloer Straße drangen Einbrecher in ein Restaurantbetrieb ein. Am 17.01.2022, zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr, brachen sie den Tresor auf und verwüsteten die Innenräume. Sie stahlen Bargeld. Es blieb bei dem Versuch, als Unbekannte Fenster und eine Tür aufhebeln wollten, um im Zeitraum vom 16.01.2022 (00:45 Uhr) bis zum 17.01.2022 (16:50 Uhr) in eine Gaststätte in der Bartholomäusstraße einzusteigen. Remscheid - In der Bergstraße brachen Einbrecher am 15.01.2022, zwischen 15:00 Uhr und 20:15 Uhr, in Praxisräume ein. Sie stahlen Bargeld. Im Zeitraum zwischen dem 14.01.2022 (18:00 Uhr) und dem 17.01.2022 (06:00 Uhr) drangen Unbekannte in ein Firmengebäude am Tenter Weg ein und stahlen aus den Lagerräumen Eisenwaren. Zwischen dem 14.01.2022 (18:30 Uhr) und dem 17.01.2022 (07:10 Uhr) verschafften sich Unbekannte in der Straße Am Eichholz Einlass in eine Werkshalle. Sie stahlen Elektronikartikel und Zubehör. Solingen - Zwischen dem 13.01.2022 (19:30 Uhr) und dem 14.01.2022 (07:45 Uhr) sind Unbekannte in einen Container auf einem Werksgelände in der Mangenberger Straße eingebrochen. Es wurden Elektronikartikel und Verbrauchsmaterialien geklaut. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell