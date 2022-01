Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann mit Baseballschläger in Heckinghausen verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (14.01.2022, 22:05 Uhr), kam es in Wuppertal-Heckinghausen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann Verletzungen erlitt. Der 27-Jährige verließ in Begleitung einer Bekannten ein Wohnhaus an der Heckinghauser Straße. Dort schlugen und traten nach einer kurzen Ansprache mehrere Personen auf ihn ein. Einer der Schläger nutzte dabei einen Baseballschläger. Als unbeteiligte Zeugen sich in das Geschehen einmischten, flüchteten die Täter. Der Verletzte musste mit mehreren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zu den Hintergründen und um die Schläger zu ergreifen. (sw)

