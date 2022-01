Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 18.01.2022, um 10:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Untere Lichtenplatzer Straße und Gewerbeschulstraße zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. In dem Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Tigra eines 39-Jährigen und dem VW Caddy eines 63-Jährigen. In der Folge wurde auch der Nissan Murano eines 56-Jährigen beschädigt. Der 39-Jährige erlitt eine leichte Verletzung. Der Sachschaden liegt bei circa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell