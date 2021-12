PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mercedes flüchtet vor der Polizei - Zeuginnen und Zeugen gesucht +++ Geparktes Fahrzeug aufgebrochen +++ Fahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Unfallflucht in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots)

1. Mercedes flüchtet vor der Polizei - Zeuginnen und Zeugen gesucht, L 3272, Presberg / Stephanshausen / Johannisberg, Sonntag, 12.12.2021, 09:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen hat sich eine unbekannte Person auf der Landesstraße 3272 eine Verfolgungsfahrt mit der Rüdesheimer Polizei geliefert und ist letzten Endes geflüchtet. Die Polizei ist an dieser Stelle auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 09:30 Uhr fiel einer Streife ein silberner oder grauer Mercedes mit Rüdesheimer Kennzeichen auf, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L 3272 in Richtung Presberg unterwegs war. Als der Mercedes auf einen Parkplatz im Bereich "Weißenthurm" auffuhr, entschlossen sich die Polizeikräfte den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen und gaben entsprechende Anhaltesignale. Der Fahrer oder die Fahrerin dachte jedoch nicht daran sich kontrollieren zu lassen, beschleunigte und fuhr erneut auf die Landesstraße auf. Diesmal ging die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung, also in Fahrtrichtung Stephanshausen. Die Polizeistreife nahm mit eingesetztem Martinshorn und Blaulicht zunächst die Verfolgung über Stephanshausen bis nach Johannisberg auf. Dort verlor die Streife das flüchtige Fahrzeug aus den Augen. Im weiteren Verlauf konnte der Mercedes nicht mehr angetroffen werden. Auf der Fahrt habe der Mercedes eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit an den Tag gelegt und sei teilweise auf die Gegenfahrspur gefahren.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen, die die rasante Fahrt des Mercedes beobachtet haben und Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin machen können. Sollten Sie durch das flüchtige Fahrzeug gefährdet worden sein, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Pkw aufgebrochen und Arbeitsmaschinen gestohlen, Oestrich-Winkel, Obere Bein, Freitag, 10.12.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 11.12.2021, 05:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Straße "Obere Bein" in Oestrich-Winkel ein Fahrzeug aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. In der besagten Nacht, parkte ein roter Ford Transit in der Einfahrt einer Firma. Im Schutz der Dunkelheit näherten sich die Täter dem Ford, schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von einigen Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

3. Schwerer Unfall auf der B417, Bundesstraße 417, Idstein-Ehrenbach, Montag, 13.12.2021, 05:45 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der B 417 ab und verletzte sich dabei schwer. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 60 Jahre alter Wiesbadener mit seinem VW Tiguan die Bundesstraße von Taunusstein-Orlen nach Idstein-Ehrenbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wiesbadener in Höhe der Abfahrt Ehrenbach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Betonpfeiler sowie einem Baum. Letztlich kam das Fahrzeug im Graben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen für rund zwei Stunden gesperrt bleiben.

4. Unfallflucht vor Getränkemarkt - Gelber Pkw gesucht, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 11.12.2021, 07:45 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bittet. Im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 15:00 Uhr parkte ein schwarzer Peugeot auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße und wurde dabei an der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Spuren an der Unfallstelle deuten auf ein gelbes Kraftfahrzeug hin.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell