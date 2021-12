PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen+++Scheibe beschädigt+++Einbruch in Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

+++Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Sonntag, 12.12.2021, 01:55 Uhr

Ein 40-jähriger aus Walluf geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei Männern auf einem Parkplatz in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim, die aus bislang unbekannten Gründen in eine Schlägerei ausartete. Weitere Personen aus einer anliegenden Bar kamen hinzu und beteiligten sich ebenfalls an den Handgreiflichkeiten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen vom Tatort. Der Wallufer wurde bei dem Angriff augenscheinlich leicht verletzt und musste im Anschluss in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt werden. Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen oder Zeuginnen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 91120 zu melden.

+++Scheibe beschädigt

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Str., Freitag, 10.12.2021, 20:16 Uhr

Weil ihm der Zutritt zu einem bereits geschlossenen Einkaufsmarkt verwehrt wurde, schlug am Freitagabend ein Unbekannter mit einer Einkaufstüte gegen die Scheibe eines Einkaufsmarktes in der Geisenheimer Straße. Hierbei wurde eine große Scheibe beschädigt. Der Täter flüchtete anschließend. Er war etwa 170 cm groß, schlank, trug eine braune Jacke und auffällig weiße Kopfhörer. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 EUR.

Hinweise zum Täter werden bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 91120 erbeten.

+++Einbruch in Wohnhaus

Idstein-Lenzhahn, Waldstraße, Freitag, 10.12.2021, 11:30 bis 18:30 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lenzhahn. Als die Bewohnerin am frühen Abend zurückkehrte, bemerkte sie, dass das die Zimmer durchwühlt waren. Auf der rückwärtigen Seite des Hauses wurde ein Fenster aufgehebelt. Insgesamt wurden Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesem Fall die weitere Ermittlung aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-7078-0.

Bischoff, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell