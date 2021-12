PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kennzeichen gestohlen +++ Unfallflucht mit hohem Schaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe stehlen Kfz-Kennzeichen, Taunusstein-Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, Mittwoch, 08.12.2021, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 11:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag stahlen Unbekannte in Taunusstein-Bleidenstadt die Kennzeichen eines geparkten Autos. Die Diebe suchten die Flachsbühlstraße auf und machten sich an einem dort geparkten Opel Astra zu schaffen. Hier rissen die Täter die beiden Kraftfahrzeugkennzeichen "RÜD-MO 117" des Opel aus den Halterungen und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht vor Einrichtungshaus, Geisenheim, Chauvignystraße, Mittwoch, 08.12.2021, 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages kam es auf dem Gelände eines Einrichtungshauses in der Chauvignystraße in Geisenheim zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde dabei ein schwarzer BMW gegenüber einer Ladezone angefahren und im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro. Vom unfallverursachenden Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell