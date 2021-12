PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Oberjosbach,

Niedernhausen-Oberjosbach, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Montag, 06.12.2021 bis Dienstag, 07.12.2021

(wie)In den letzten Tagen wurde in Oberjosbach in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Kunstwerke daraus entwendet. Unbekannte Täter schlugen die Terrassentür des Hauses in der Dr.-Jakob-Wittemann-Straße ein und gelangten so in das Innere. Es wurden ein Kunstwerk und ein Silberteller entwendet. Zusätzlich schlugen die Täter auch noch eine Fensterscheibe der Einliegerwohnung ein. Aus der Wohnung wurde eine Kanne entwendet, danach entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06126/9394-40 um Hinweise.

2. Audi A6 gestohlen,

Hünstetten-Kesselbach, Bergstraße, Sonntag, 06.12.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Hünstetten-Kesselbach einen schwarzen Audi A 6 gestohlen. Die Diebe begaben sich zu dem Pkw, welcher im Bereich der Taunussteiner Straße / Bergstraße abgestellt war und stahlen auf bislang unbekannte Art und Weise das Gefährt im Wert von rund 22.000 Euro. Zuletzt war der Audi mit den amtlichen Kennzeichen "SWA-TR 666" versehen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell