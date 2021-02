Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Rommerskirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10.02.) kam es in Rommerskirchen kurz vor der Kreuzung Bundesstraße 59/Neurather Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 56-Jähriger gegen 6:30 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Bundesstraße 59 in Fahrtrichtung Allrath auf die Kreuzung zu. Dort kollidierte er mit einem ihm vorausfahrenden VW Transporter einer 52-Jährigen, der vor dem Kreuzungsbereich verkehrsbedingt langsamer wurde. Dabei versuchte der 56-Jährige augenscheinlich noch, nach links auszuweichen und beschädigte dabei die linke Seite des vorausfahrenden Vans nicht unerheblich. Es entstand ein Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Die zur Unfallstelle gerufenen Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie den Fahrer des hinteren Transporters offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss stehend antrafen. Ein später auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass sein Promillewert die Grenze des strafrechtlich relevanten um mehr als das Doppelte übertraf. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm nachfolgend eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

