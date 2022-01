Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Papiercontainer ausgebrannt

Veilsdorf (ots)

Gegen 02:20 Uhr im noch jungen Jahr, musste die Feuerwehr in der Ortslage Veilsdorf zum Löschen eines Papiercontainers ausrücken. Das Feuer wurde durch eine am Container abgestellte, verschossene Feuerwerksbatterie ausgelöst. Durch die entstandene Hitze wurde außerdem ein in unmittelbarer Nähe stehender Pkw leicht beschädigt. Außerdem stellte die Polizei während ihrer Streifentätigkeit einen in Brand geratenen Haufen verschossener Feuerwerkskörper im Bereich des Unteren Kleinodsfeldes in Hildburghausen fest. Auch hier erfolgte zum Ablöschen des Brandes der Einsatz der Feuewehrkräfte. Weitere Vorfälle wurden bisher nicht gemedlet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell