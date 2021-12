Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neuartige Betrugsmasche

Meiningen (ots)

Am 29.12.2021 erhielt eine 64jährige Frau aus Rippershausen über eine Messenger-App eine Textnachricht, der zufolge das Handy ihrer Tochter kaputt und die angezeigte Nummer die neue Handynummer der Tochter sei. Die vorgebliche Tochter bat um Überweisung zweier Rechnungen, die sie auf Grund ihres kaputten Handys nicht anweisen könne. Die Frau wurde misstrauisch und setzte sich mit ihrer Tochter in Verbindung. Dabei stellte sich heraus, dass das Handy der Tochter nicht kaputt ist, dass sie keine neue Telefonnummer hat und dass sie keine Zahlungen tätigen wollte. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, bei solchen Nachrichten stets wachsam zu sein und sich selbst zu vergewissern, dass die Mitteilungen tatsächlich von einem Angehörigen oder Bekannten stammen. Eine Zahlung sollte in keinem Fall ohne vorherige Rückversicherung veranlasst werden. Gegebenenfalls sollte die Polizei informiert werden.

