Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. April 2022, 16.00 Uhr und Montag, 18. April 2022, 15.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person zwei Daimler Benz C220, indem die Person jeweils das hintere und vordere Mercedes-Emblem abbrach und zurückließ. Die Fahrzeuge standen vor einem Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Zu viele Ferkel geladen

Am Samstag, 16. April 2022, gegen 13.00 Uhr, geriet ein 51-jähriger Mann aus Ankum auf der Gutenbergstraße mit einer Zugmaschine in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Betroffene 56 Ferkel zu viel geladen hatte. Darüber hinaus war das Desinfektionskontrollbruch nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Einen Lieferschein konnte er nicht aushändigen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl von Geldbörsen

Am Dienstag, 12. April 2022, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie am Donnerstag, den 14. April 2022, 12.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen in einem Verbrauchermarkt im Falkenweg jeweils die Geldbörsen von zwei Frauen (28 & 71 Jahre alt), in denen sich Bargeld und diverse Karten befanden. Am Dienstag wurde die Geldbörse aus einer Schultertasche entwendet und am Donnerstag wurde die Geschädigte von einer unbekannten Person angerempelt. An der Kasse bemerkte sie erst den Diebstahl.

Außerdem wurde am Freitag, 15. April 2022 um 02.34 Uhr die Geldbörse eines Geschädigten, welcher sich in einem Nachtlokal in der Straße Beim Alten Flugplatz aufhielt, entwendet. Er bemerkte beim Entfernen von der Theke, dass seine Geldbörse entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von Kennzeichen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. April 2022, 21.00 Uhr und Donnerstag, 14. April 2022, 01.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen in der Vechtaer Straße das Kennzeichenpaar eines Lkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. April 2022, zwischen 9.45 Uhr bis 10.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Münsterstraße einen geparkten VW Passat. Es entstand ein Schaden an der vorderen, linken Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. April 2022, 11.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Mercedes Sprinter den Falkenweg in Richtung Falkenrotter Straße. Im Vorbeifahren touchierte er den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fiat Ducato. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. April 2022, 17.09 Uhr befuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Oldenburg mit einem Kleinkraftrad die Straße "Kokenmühle", obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war das Kraftfahrzeug nicht haftpflichtversichert.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 18. April 2022, um 12.51 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Vechta den Visbeker Damm und bog dann links Zur Wallachei ab. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek fuhr die in die gleiche Richtung. Während des Abbiegevorgangs setzte der Visbeker zum Überholen an und touchierte den abbiegenden Pkw hinten links, welcher sich mit seinem Fahrzeug überschlug und auf der Seite im Graben zum Liegen kam. Der Visbeker kam auf der Straße zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Visbeker unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Vechtaer wurde schwer und der Visbeker leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. April 2022, 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Münsterstraße in Vechta, gegen einen Pkw der Marke "Renault, Megane". Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 18. April 2022, um 19.01 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Pedelecfahrer auf der Brinkstraße in Richtung Vogtstraße und kam dort zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch feststellen, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der verletzte Pedelec-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

