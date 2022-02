Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Dreister Telefonbetrug mit angeblichen Lotto-Gebühren

Rostock (ots)

Betrüger versuchen aktuell Rostocker um ihr Erspartes zu bringen. Bei der Polizei werden wieder vermehrt Anrufe gemeldet und angezeigt. So erhielten in den letzten zwei Tagen drei Rostocker einen Anruf von einer vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei oder einem Pfandgericht. Die dreisten Betrüger gaben sich als Rechtsanwälte aus und teilten mit, die Betroffenen hätten beim Lottospielen eine Rechnung nicht bezahlt. Zudem hätten sich mittlerweile hohe Gebühren angesammelt und sie wurden mit weiteren Kosten unter Druck gesetzt. In einem Fall hat eine 71-Jährige den Betrügern einen dreistelligen Geldbetrag per Einschreiben übersandt.

Die Rostocker Polizei warnt an dieser Stelle vor solchen Trickbetrügereien:

Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen fordert, unbedingt eine Vertrauensperson hinzuziehen oder mit Familienangehörigen sprechen!

Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben und im Zweifel immer die Polizei unter der Nummer 110 informieren!

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, ist Auflegen nicht unhöflich!

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell