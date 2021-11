Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickdieb spricht 80-Jährige vor Supermarkt an

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen:

Am Mittwochmorgen (10. November) gegen 10:00 Uhr sprach ein Unbekannter eine 80-jährige Seniorin vor einem Supermarkt auf der Kleiststraße an. Unter dem Vorwand, er benötige dringend Geld, kaufte die ältere Dame ihm Schmuck für 40 Euro ab. Er verwickelte die Seniorin zudem in ein Gespräch, bei dem er ihre Adresse erfragte.

Als die 80-Jährige von ihrem Einkauf zurückgekehrt war, klingelte der unbekannte Täter an ihrer Tür. Sie öffnete ihm und gewährte ihm Zutritt zur Wohnung. Er gab an, noch mehr Geld zu benötigen und bekundete Interesse an einem goldenen Ring, den die Dame trug, da er Goldschmied sei. Nachdem die Geschädigte dem Trickdieb ihren Ring ausgehändigt hatte, verließ er die Wohnung. Er stieg in ein unbekanntes Auto und verließ die Örtlichkeit.

Der mutmaßliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 60 Jahre alt - ca. 1,60 m groß - Halbglatze - Blaue Jacke

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleiststraße / Gneisenaustraße gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell