Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 15000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 315 zwischen Gündelwangen und Bonndorf am Montag, 12.07.2021. Ein 35 Jahre alter Seat-Fahrer hatte gegen 13:10 Uhr die Absicht, die bevorrechtigte Bundesstraße aus der L 170 geradeaus zu queren, um auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden Smart. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Smart und kippte auf die Seite. Der 40-jährige Smart-Fahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Die Insassen im Seat, neben dem Fahrer eine 30-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen. Die beiden kamen zur ambulanten Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unterstützung der Rettungs- und Bergemaßnahmen im Einsatz.

