Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Roller entwendet

Gevelsberg (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag (16.09) einen in der Gewerbestraße geparkten Roller. Der Fahrer stellte den Roller morgens, gegen 07.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Gewerbestraße ab und ging zur Arbeit. Als er gegen 15.15 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Es handelt sich bei dem Roller um ein rotes Kleinkraftrad der Marke Suzuki. Hinweise auf den Dieb gibt es bislang keine. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen Beobachtungen geben können. Diese können unter der Telefonnummer 02335-91665000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell