Polizei Bielefeld

POL-BI: Corona-Maske, Geld und Handy erbeutet- Polizei sucht zwei Straßenräuber

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

An der Gotenstraße/ Normannenstraße überfielen zwei Täter am Sonntag, 14.02.2021, einen Bielefelder und raubten ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 18-jähriger Bielefelder stieg gegen 00:15 Uhr in die Stadtbahn an der Haltestelle Rathaus und fuhr bis zur Haltestelle Brackwede Bahnhof. Als er über die Gotenstraße in Richtung Normannenstraße ging, folgten ihm zwei andere Fahrgäste. Die Verfolger sprachen den jungen Mann in Höhe der Normannenstraße gegen 01:10 Uhr an. Sie fragten nach einer Corona-Maske sowie nach Drogen und Geld. Nachdem der 18-Jährige eine Maske ausgehändigt hatte, bedrohten sie ihn mit einem Messer und verlangten sein Geld. Das Opfer holte sein Portemonnaie hervor, das ihm ein Täter entriss und ihn zu Boden stieß. Der zweite Mann griff dem am Boden liegenden Bielefelder in die Jackentasche und zog dessen Handy heraus. Der Wortführer wies den 18-Jährigen an, am Boden liegen zu bleiben, während die Räuber mit ihrer Beute in Richtung Stadtring/ Treppenstraße flüchteten.

Ein Räuber wird als circa 20 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, schlank und mit längeren hellbraunen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit dunkler Winter-Kapuzenjacke, unter der ein helles Shirt herausschaute. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Sein Begleiter war kleiner, von stabiler Statur, trug einen dunklen Vollbart und eine weiße Mund-Nase-Maske.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell