Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Innenstadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 11.06.2022 auf den 12.06.2022 kam es um ca. 03:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4-5 Personen. Zwei Personen, welche mit Fahrrädern die Straße Schütt befuhren, verwickelten sich in einen Streit mit 2-3 weiteren Personen, welche selbige Straße mit einem Auto befuhren. Im Rahmen dieses Streits stieß ein bislang unbekannter Täter, einen der beiden Fahrradfahrer von seinem Fahrrad, wobei dieser sich leicht am Kopf verletzte. Danach verließ der Täter, zusammen mit den weiteren Fahrzeuginsassen, die Tatörtlichkeit mit dem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug habe es sich, nach Angaben des Geschädigten und des Zeugen, um einen silbernen VW Golf gehandelt. Zeugenhinweise bitte unter der angegebenen Telefonnummer bzw. E-Mailadresse.

