POL-RE: Recklinghausen: Täter flüchtete ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (30.12.2021) gegen 18.10 Uhr hielt sich ein 32-jähriger Essener am Südbahnhof auf. Ein bisher unbekannter Täter schlug auf den Mann ein, bedrohte ihn mit einem Messer und verlangte die Herausgabe der Geldbörse. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute in westlicher Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175-180cm, schwarzes Oberteil

Der 32-jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 08002361111.

