POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht mit Sachschaden

An der Beisenstraße war ein Lkw am westlichen Fahrbahnrand, auf dem Parkstreifen, abgestellt, als er von einem bislang Unbekannten beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 geschätzt. Am Unfallort konnten Plastikteile gesichert werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Unfallzeit: Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 14.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

