Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, verunfallte ein Kind auf der Hertener Straße. Rettungskräfte waren im Einsatz und transportierten es vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein 32-jähriger Hertener bog mit seinem Auto von der Hertner Straße in Fahrtrichtung Obringstraße, nach links ab, um dem Verlauf der Hertener Straße weiter zu folgen. Dabei stieß er mit einem Kinderwagen zusammen, der von der 35-jährigen Kindsmutter (Hertenerin) an der Ampel über die Hertener Straße geschoben wurde. Sie querte die Straße in Richtung Norden. Der Kinderwagen kippte auf die Seite und der 3-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen. Am Kinderwagen entstand geringfügiger Sachschaden.

