Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: U-Haft nach Wohnungseinbruch - Polizei stellt zwei Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag nahm die Polizei Am Gerneberg zwei Tatverdächtige nach einem Wohnungseinbruch fest. Die beiden bis dahin Unbekannten hebelten um 12.50 Uhr die Metalltür einer Garage auf und gelangten auf diesem Weg auch in das Wohnhaus. Während sie dort diverse Schränke und Schubladen durchwühlten, schlug das Überwachungssystem des Wohnungsinhabers an. Der 69-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus auf. Er informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizisten trafen vor dem Haus auf die zwei Tatverdächtigen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß nahmen sie die beiden fest. Die bei der anschließenden Durchsuchung der Verdächtigen aufgefunden Sachen (Schmuck, Handschuhe, zwei Messer und Pfefferspray) stellten die Beamten sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurden sie am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Nun sitzen der 24-jährige Mann aus Münster und der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland in U-Haft.

