Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Einbruch/ Unbekannte klettern auf Balkon und hebeln Fenster auf

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter kletterten am Dienstag (09. März 2021) zwischen 17.15 Uhr und 20.10 Uhr auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss an der Gelderner Straße. Die Täter stiegen dazu zuerst auf das Dach einer Garage und von dort auf den Balkon, anschließend hebelten sie die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Angaben zur Beute sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

