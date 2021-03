Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Emmerich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (9. März 2021) drangen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Kaßstraße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Zuvor waren sie an einer Tür an der Rückseite des Ladenlokals offensichtlich gescheitert. Sie entwendeten mehrere Stangen und einzelne Schachteln Zigaretten aus dem Verkaufsraum und flüchten dann in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell