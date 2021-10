Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 67-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitagmorgen (29. Oktober) hat sich gegen 7.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lehmbergstraße in Grevenbrück ereignet. Dabei wurde eine 67-Jährige verletzt. Diese befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Trockenbrück. Als sie mit ihrem Fahrzeug eine S-Kurve befuhr, kollidierte ihr Wagen zunächst auf der rechten Seite mit einem dort geparkten Pkw und anschließend mit einer am linken Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Bei den Zusammenstößen wurde sie leicht verletzt. Ein Notarzt behandelte die 67-Jährige vor Ort. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamt:innen fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Mauer wurde zudem leicht beschädigt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell