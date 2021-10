Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Taschen- und Geldbörsendieben

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (28. Oktober) hat gegen 12.30 Uhr ein Unbekannter während des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in der Anselm-Dingerkus-Straße in Attendorn zwei Senior:innen im Alter von 77 und 83 Jahren die Geldbörsen entwendet. Dem 77-Jährigen fiel bereits während des Einkaufs auf, dass ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet wurde. Die 83-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als sie zahlen wollte. In den Geldbörsen befanden sich unter anderem diverse Geldkarten, Ausweisdokumente und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Sei es beim Einkauf, auf dem Wochenmarkt oder im Gespräch - Häufig versuchen Täter:innen, an Geldbörsen oder Wertgegenstände zu kommen, wenn ihre potentiellen Opfer abgelenkt sind. Dabei kann der Diebstahl der Geldbörse oder auch der Handtasche sehr teuer werden. Es kommen Kosten auf die Betroffenen zu, unter anderem für den Ersatz der Ausweisdokumente oder der Geldkarten. Daneben kostet die Neubeschaffung der Ausweisdokumente auch viel Zeit. Manchmal sind auch emotionale Erinnerungen mit dem Diebesgut verbunden. Daher ist es wichtig, Taschendieben die Arbeit so schwer wie möglich zu machen.

Die Polizei rät:

- Wertsachen und Dokumente sollten stets in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung getragen werden. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Handtaschen werden am besten stets verschlossen unter dem Arm geklemmt getragen. - Zudem sollte die Geldbörse oder die Tasche immer im eigenen Blickfeld sein und nicht in einem Einkaufswagen oder einem Korb für jeden sichtbar platziert werden. - Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene die Polizei verständigen, Geld- und Kreditkarten sperren lassen und Anzeige erstatten. - Sinnvoll ist es auch, vorab die Daten der Geldkarten (Kontonummer/IBAN bzw. Bankleitzahl/BIC) zu notieren und an einem sicheren Ort zu hinterlegen. Bei den PIN-Codes rät die Polizei, diese am besten auswendig zu lernen.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/160818_LKA_PraevTipps_TaschendiebstahlNeu.pdf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell