Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger von Sprinter angefahren

Attendorn (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (28. Oktober, 14:50 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wasserstraße in Attendorn. Dort fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Sprinter rückwärts und übersah dabei einen 65-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß kam der Fußgänger zu Fall und verletzte sich an den Knien und dem Kopf. Er wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er zunächst stationär verbleiben wird. Am Unfallfahrzeug entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell