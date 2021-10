Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallteilnehmerin stark alkoholisiert unterwegs

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag (26. Oktober) gegen 16 Uhr auf der Martinstraße zwischen einem Kleinbus und einem Pkw ereignet. Zunächst befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Wagen die Straße in Richtung Josefstraße. Er beabsichtigte, nach links abzubiegen. Da er dafür zunächst die im Gegenverkehr fahrenden Fahrzeuge durchlassen musste, hielt er an. Eine ihm folgende 53-jährige Kleinbusfahrerin nahm den wartenden Pkw nicht wahr und fuhr auf diesen leicht auf. Im Laufe der Unfallaufnahme stellten die Beamt:innen fest, dass die 53-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Daraufhin begleitete sie die Beamt:innen zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige geschrieben. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen im insgesamt dreistelligen Eurobereich.

