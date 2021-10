Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnhausbrand in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Freitagabend (22. Oktober 2021) ist gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr sowie die Polizei zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Niederste Straße in Attendorn gerufen worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren noch Personen im Haus, die aber rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden konnten. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte diesen. Insgesamt wurden fünf Personen, davon zwei Polizeibeamt:innen, verletzt. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder vorsätzliche oder fährlässige Brandstiftung vor. Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe war heute (26. Oktober) vor Ort und sah sich den Brandort an. Derzeit wird aufgrund der Zeugenaussagen sowie den Ermittlungen vor Ort von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

