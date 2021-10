Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (28. Oktober) gegen 14.50 Uhr in der Wasserstraße in Attendorn ist ein 65-jähriger Fußgänger verletzt worden. Dieser beabsichtigte, die Kirche im Bereich "Alter Markt" in Attendorn zu fotografieren. Zeitgleich wollte ein 47-Jähriger mit einem Sprinter rückwärts in die Wasserstraße einfahren. Dabei übersah er den Fußgänger und erfasste ihn mit geringer Geschwindigkeit. Aufgrund der Kollision stürzte der 65-Jährige und verletzte sich. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

