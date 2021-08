Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Mülleimer in der Freiherr-vom-Stein-Straße

Lüdenscheid (ots)

Am 14.08.2021, um 18:05 Uhr, geriet in der Innenstadt in der Nähe des Kulturhauses ein Mülleimer in Brand. Unbekannte Täter haben den Abfallbehälter vermutlich entzündet und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Ein Zeuge bemerkte eine Gruppe Jugendlicher in diesem Bereich, ob sie mit der Tat in Zusammenhang stehen, konnte er jedoch nicht sagen. Es entstand Sachschaden, die Feuerwehr Lüdenscheid war vor Ort und löschte den Brand. Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(Becks)

