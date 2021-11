Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Laufe des Samstags, den 20.11.2021, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Röhrich in Bad Dürkheim. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über einen Stuhl auf den Balkon des Einfamilienhauses, hebelten das Balkonfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat gestern tagsüber im Bereich Bad Dürkheim-Grethen auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell