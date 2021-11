Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 2,54 Promille am Steuer

Grünstadt (ots)

Am 21.11.2021, gegen 01:00 Uhr, fiel Beamten der PI Grünstadt ein Pkw der Marke Ford auf, welcher einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Anscheinend bemerkte auch der 35-jährige Fahrer, dass er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hatte. Noch während das Polizeifahrzeug auf der Straße gewendet wurde, versuchte dieser sich unauffällig mit seinem Pkw auf einem Parkplatz in der Industriestraße zu verstecken und so einer Kontrolle zu entgehen. Der Grund für das - nicht ganz so unauffällige - Fahrmanöver konnte bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs schnell gefunden werden: Die Beamten konnten bei dem 35-jährigen Mann aus Grünstadt eine Atemalkoholkonzentration von 2,54 Promille feststellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

