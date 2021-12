Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Alten Radrennbahn ein. Sie schoben eine Jalousie hoch und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richung.

Herten

In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Imbiss an der Scherlebecker Straße auf. Aus der Kassenschublade nahmen sie Münzgeld mit. Über dieselbe Tür flüchteten sie anschließend.

Marl

Am Uranusweg hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einer Wohnung auf. Der Einbruch passierte am Mittwoch zur Tageszeit in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck und Parfüm mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte über eine Tür in ein Ladenlokal an der Loestraße ein. Zuvor hatten sie erfolglos versucht ein Bedienfenster aufzuhebeln. Sie flüchteten mit etwas Münzgeld in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung Im Spanenkamp ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit Schmuck.

Waltrop

Aus einer Garage an der Mozartstraße nahmen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike, einen Fahrradständer, ein Ladegerät und Werkzeug mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell