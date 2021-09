Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 4.000 Euro eingezogen - Bundespolizei nimmt 36-Jährigen vorläufig fest

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Donnerstagnachmittag (23.09.2021) einen Deutschen, der sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya/Türkei vorstellte. Hierbei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Kleve bereits im November 2019 einen Haftbefehl wegen Unterschlagung in zwei Fällen gegen den 36-Jährigen erlassen hatte. Da der Verurteilte sich auf die Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Dennoch konnte der Mann seine Heimreise nach Wesel fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bezahlte und so die Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell