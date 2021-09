Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrrad vom Zug überfahren - Bundespolizei sucht Zeugen

Steinhagen (Westf.) (ots)

Am Donnerstagabend (23.September) um 20:20 Uhr hat ein Regionalzug von Bielefeld nach Osnabrück am Haltepunkt Steinhagen Bielefelder Straße ein auf das Gleis gelegtes Fahrrad überfahren und stark beschädigt. Am Zug selbst entstand den ersten Anschein nach kein Sachschaden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und fragt: Wer hat am Donnerstagabend zwischen 19:36 Uhr und 20:20 Uhr Beobachtungen am Haltepunkt Bielefelder Straße gemacht? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0251/ 974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor Gegenstände auf die Gleise oder in den Gleisbereich zu legen.

- Auf den Schienen liegende Hindernisse werden mit großer Geschwindigkeit und Kraft getroffen. So können auch Umstehende

schwer verletzt werden!

-Hindernisse auf den Bahngleisen können zum Entgleisen eines Zuges führen und somit schwere Unfälle herbeiführen!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell