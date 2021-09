Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei als Vermittler - Dank Bürgerhinweis erhält Eigentümer seinen Motorroller zurück

Brühl (ots)

Bereits am Dienstag (21. September) wies ein aufmerksamer Junge (10) eine Streife der Bundespolizei am Haltepunkt Brühl-Kierberg auf einen im Gebüsch liegenden Motorroller hin. Nach Überprüfung des Versicherungskennzeichens holte der rechtmäßige Eigentümer seinen als gestohlen gemeldeten Roller direkt vor Ort ab.

Am 21.09.2021 gegen 18:00 Uhr sprach ein 10-jähriger Junge aus Brühl im Beisein seiner Mutter Beamte der Bundespolizei am Haltepunkt Brühl-Kierberg an und schilderte, dass im angrenzenden Bahnhofspark ein Motorroller im Gebüsch liegen würde. Die Bundespolizisten überprüften daraufhin das Kennzeichen und ermittelten, dass der Roller von der zuständigen Kreispolizeibehörde bereits zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Nach Rücksprache mit Einsatzkräften der Polizei Rhein-Erft, informierten diese den Eigentümer. Der 42-jährige Mann aus Brühl kam zum Haltepunkt, zeigte den Fahrzeugschein und Schlüssel vor und erhielt seinen Motorroller zurück.

