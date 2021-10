Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in der Herforder Straße

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 26.10.2021, ereigneten sich zwei Einbrüche in der Herforder Straße, im Bereich An der Pottenau. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter kletterte gegen 04:30 Uhr auf einen Balkon im Hochparterre. Dort öffnete er ein in Kipp-Stellung befindliches Schlafzimmerfenster, wodurch zwei Bewohner aufwachten. Der Einbrecher flüchtete in Richtung des nahe gelegenen Friedhofs. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete er eine Jacke vom Balkon.

Des Weiteren verschaffte sich ein Täter oder eine Tätergruppe, über ein auf Kipp stehendes Fenster, gewaltsam Zugang zu einer Garage. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Mobiltelefone entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr.

In den Morgenstunden des 26.10.2021 hatten sich zudem zwei Einbruchsversuche ereignet:

Meldung vom 26.10.2021, 11:22: "Bewohner und Einbruchsschutz vertreiben Täter" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5056256

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell