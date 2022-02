Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde auf der Sperberstraße ein blauer Mazda CX-5 angefahren. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Gladbeck:

Auf der Uhlandstraße wurde zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag ein blauer Mazda 2 angefahren und beschädigt. An der Fahrerseite sind Kratzer und Dellen entstanden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Herten:

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht an einem grauen Opel Corsa entstanden. Das Auto wurde mit großer Wahrscheinlichkeit am Samstagabend an der Antoniusstraße angefahren und beschädigt. Der Schaden wurde am Sonntagvormittag bemerkt.

Marl:

Auf der Schachtstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Mazda 5 beschädigt. Der Verursacher ist weitergefahren, ohne sich zu kümmern. Rund 1.500 Euro Schaden sind bei der Unfallflucht entstanden.

Recklinghausen:

Rund 3.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht an einem geparkten BMW Mini verursacht worden. Zwischen dem späten Sonntagabend und Montagvormittag auf der Vennheidestraße wurde das Auto beschädigt - unter anderem ging ein Außenspiegel zu Bruch. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell