POL-RE: Haltern am See: Radfahrerin angefahren - Frau wird leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Lohstraße/Lavesumer Straße ist heute Vormittag eine 50-jährige Radfahrerin aus Haltern am See angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Autofahrer aus Haltern gegen 11 Uhr von der Lavesumer Straße nach links auf die Lohstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der Fahrradfahrerin zusammen, die auf der Lavesumer Straße stadtauswärts unterwegs war. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am Auto des 70-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

