Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Vestische Allee/Bochumer Straße ist heute Morgen eine 43-jährige Frau aus Herne angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus Dorsten gegen 6.05 Uhr von der Vestischen Allee nach rechts auf die Bochumer Straße abbiegen und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen, die gerade an der Ampel die Straße überquerte. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens am Auto ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell