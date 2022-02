Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 20.000 Euro Schaden bei Unfall auf B225

Recklinghausen (ots)

Auf der Kirchhellener Allee ist am Sonntagabend ein 25-jähriger Autofahrer aus Dorsten verunglückt. Der junge Mann war gegen 23.10 Uhr mit seiner 23-jährigen Beifahrerin unterwegs und kam, in Höhe eines Alten- und Pfegeheims, plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

