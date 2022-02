Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrer stürzt in Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Im Kreisverkehr Feldhauser Straße/Dorstener Straße/Beethovenstraße ist am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Gladbeck verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 16.50 Uhr von der Beethovenstraße in den Kreisverkehr gefahren und ist dann gegen die erhöhte, innere Kreisfläche geprallt. Er stürzte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weil der 53-Jährige eine Alkoholfahne hatte und auch sonst einen betrunkenen Eindruck machte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt, es handelt sich demnach um einen Alleinunfall.

