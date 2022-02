Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Autos durch Feuer erheblich beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 04:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge ein Feuer an zwei Autos an der Bahnhofstraße. Er setzte einen Notruf ab. Während der Anfahrtszeit der Feuerwehr breitete sich der Brand auf die beiden Fahrzeuge (VW Passat und Porsche Cayenne) aus. Durch das Feuer entstand etwa 70.000 Euro Sachschaden.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden die beiden Autos sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Bahnhofstraße musste am Brandort zeitweise gesperrt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell